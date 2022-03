Unilever-Aktie: Da kann die Konkurrenz nur staunen!

Anlässlich des Weltmundgesundheitstages haben die Mundpflegemarken von Unilever die Kampagne „Don’t Wait Until It’s Too Late“ ins Leben gerufen, um die Ungleichheit beim Zugang zum Zahnarzt zu bekämpfen und vermeidbaren Zahnverlust zu verhindern. Der Film, der in Zusammenarbeit mit der Werbe-, Marketing- und Kommunikationsagentur MullenLowe Lintas entstand, zeigt, wie wichtig es ist, frühzeitig zu handeln, um vermeidbaren Zahnverlust zu verhindern. Der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



