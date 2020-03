Unilever-Aktie – Chance am langfristigen Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Es gibt Aktien, die einfach langfristig gut laufen und deren Story auch in Krisenzeiten überzeugt. Schwache Tage werden so von den Börsianer eher zum Einstieg genutzt. Ein entsprechendes Unternehmen könnte Unilever sein. Denn mit einem breiten Angebot von Konsumgütern wie Haushalts- und Pflegeprodukten und vor allem Nahrungsmitteln darf das Unternehmen auf ein solides Geschäft in allen Zeiten rechnen. Die Wachstumsstory stimmt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung