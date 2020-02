Unilever: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever":

Der Unilever-Kurs wird am 08.02.2020, 01:00 Uhr an der Heimatbörse London mit 4697.77 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Persönliche Produkte".

Unser Analystenteam hat Unilever auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Unilever. Es gab insgesamt zehn positive und vier negative Tage. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Unilever daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Unilever von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Dividende: Bei einer Dividende von 3,04 % ist Unilever im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (3,13 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,09 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Hold" ableiten.

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Unilever mit einem Wert von 25,75 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Persönliche Produkte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 22,85 , womit sich ein Abstand von 13 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.