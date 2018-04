Unikonzept Dividenden: Mit Dividenden zum Erfolg!

Während die meisten Fonds auf eine reine Wertsteigerung setzen, stehen bei Unikonzept Dividenden, wie der Name schon verrät, Dividenden im Vordergrund. Das Vermögen des Produkts wird in eine Auswahl von dividendenstarken Unternehmen mit einer gewissen Gewinnstabilität investiert. Schwerpunktmäßig erfolgt dies auf den internationalen Aktienmärkten. In einem zweiten Prozessschritt kann außerdem eine Risikoreduktion vorgenommen werden, wobei auf Basis von Trendindikatoren eine Anpassung ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.