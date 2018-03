Unikat-Versteigerung: Eric Frenzel, Kamil Stoch und Johannes Rydzek vereint auf einem Goldhelm / United Charity und uvex unterstützen damit das Kinderheim St. Michael in Fürth

Baden-Baden (ots) - Eine besondere Erinnerung an die diesjährigenOlympioniken, die es so garantiert kein zweites Mal gibt, wird seitheute für den guten Zweck versteigert: United Charity, Europasgrößtes Charity-Auktionsportal, versteigert einen Carbonhelm mitGoldchrom, auf dem alle von uvex ausgestatteten Goldmedaillengewinnerunterschrieben haben. Fans von Eric Frenzel, Johannes Rydzek, KamilStoch, Fabian Rießle und den sieben weiteren Goldathleten werden denHelm sofort wiedererkennen: Alle Olympioniken trugen in Pyeongchangdieses auffällige Goldmodell. Die Auktion unter www.unitedcharity.deläuft bis zum 16. April, danach wird der Erlös für das Einzelstückohne Abzug an die Rainer Winter Stiftung weitergeleitet, die damitdas Kinderheim St. Michael in Fürth unterstützt.United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal undversteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mitProminenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von UnitedCharity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängigmitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurdevon Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurdenmehr als 7,3 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinderunterstützen.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel.: 07221 366 8701Fax: 07221 366 8709Mail: Aline.Tittelbach@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuell