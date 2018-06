Unigroup Spreadtrum & RDA führt die integrierte neue Marke UNISOC ein

Die vernetzte Welt mit SoC bewegenShanghai (ots/PRNewswire) - Unigroup Spreadtrum & RDA, eines derweltweit führenden Unternehmen für Chipdesign, gab heute die Freigabevon Name, Identität und Definition seiner neuen Marke bekannt -UNISOC. Die Einführung von UNISOC markiert das offizielle Ende derIntegration von Spreadtrum und RDA, die beiden Hightech-Unternehmen,die zuvor von Unigroup erworben wurden, wodurch die Marke insgesamteine Aufwertung erfährt.Gemäß der Chip- und Cloud-Strategie von Unigroup hat UNISOC nichtnur einen brandneuen Look und zugehörige Philosophie bekommen,sondern setzt für sein Kerngeschäft auch eine strategische Tiefesowie horizontales Layout um, was zum Verzeichnen neuer Siege imdynamischen SoC-Zeitalter beitragen soll.Neue Marke, neue WegeDie neue Marke UNISOC greift den lilafarbenen und flachenDesignstil des Unigroup-Logos wieder auf. Die Mitte der beidenverbundenen Felder verläuft radial, was die Hightech-Spannung desDoppelchips reflektiert.Chinesische und englische Schriftzeichen ergänzen sichgegenseitig, wobei "Uni" auf "Unigroup chips, a dream of building astrong tech world" ("Unigroup-Chips. Der Traum einer stabil gebautenTech-Welt") verweist. UNISOC bietet eine solide Grundlage für dieChip- und Cloud-Strategie von Unigroup und ist ein Echo von UnigroupsMission, die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit des weltweiten Sektorsfür integrierte Schaltkreise zu fördern, durch eigenständigeInnovation Durchbrüche in Kernbereichen zu erzielen sowie dieTechnologierevolution voranzutreiben, um den Traum einer vernetzterenWelt wahr werden zu lassen.Der englische Name von UNISOC wird ['ju:ni '?s o si]ausgesprochen, was an "You need SOC" ("Sie brauchen SOC") erinnert.Im Zeitalter von 5G werden Chips allgegenwärtig sein und somit dasLeben der Zukunft für uns überall ermöglichen.UNISOC besteht aus zwei Teilen: UNI und SOC. Der UNI-Teil setztsich aus vier Bedeutungsebenen zusammen:Unique:Der Kern von UNISOC, der Kern des Einzigartigen. UNISOCbeeindruckt durch eine ungewöhnliche Verarbeitung der einzigartigenKerntechnologie sowie durch Innovationspotenzial und hat mehrereWeltneuheiten eingeführt.Universal:Der Kern von UNISOC, der Kern der Welt. Die Produkte von UNISOCwerden weltweit versandt. Weltweit wird eines von vier Handys miteinem UNISOC-Chip betrieben.Unicore:Der Kern von UNISOC, der Kern von Unigroup. AlsHaupttochtergesellschaft von Tsinghua Unigroup spielt UNISOC einewichtige Rolle im strategischen Layout von Unigroups Plan für den Wegvon Chip zu Cloud.Unimpact:Der Kern von UNISOC, Der Kern von Einfluss. UNISOC glaubt, dassEinflussstärke sich aus Einigkeit und unwiderstehlicher Innovationergibt. UNISOC entwickelt und integriert Industrieressourcen, um einegrenzenlose Zukunft zu erforschen, die sich durch Brillanz undEinflussstärke auszeichnet.System on ChipSoC ist der Ausgangspunkt für die Geschäftstätigkeiten von UNISOCund steht für die Zukunft. UNISOC verfügt über ein umfassendesProduktlayout, das die Gebiete mobile Kommunikation, IoT, TV, RFFE,WCN, 5G, usw. abdeckt. UNISOC beliefert China als größter Anbietermit jeglichen Arten von Chips.Neue Positionierung, neues MusterFür seinen neuen Entwicklungsweg hat UNISOC eine strategischerePositionierung des Unternehmens vorgeschlagen: "Dem Zielverschrieben, ein weltweit führendes Unternehmen für Chipdesign zuwerden." UNISOC wird dem "zweigleisigen Ansatz unabhängigerInnovation und internationaler Kooperation" seine vollsteAufmerksamkeit schenken. Mithilfe seiner ausgefeiltenIndustrieökologie, Durchbrüchen in technologischen Innovationen undAbschluss seiner Markenaufwertung möchte UNISOC die Marktführung imSektor für Chipdesign übernehmen, um durch Vertrauen in Industrie,Technik und die Marke neue Glanzleistungen zu vollbringen und neueMuster für die weltweite Chipdesign-Branche zu entwickeln."Von Anfang an hat UNISOC Chipdesign zu seinem Kerngeschäfterklärt und dank Leidenschaft und Spitzenleistung Erfolgeverzeichnet. Die Einführung der neuen Marke hat dem Unternehmen neueLebenskraft sowie die Möglichkeit gegeben, ein neues Kapitel fürUNISOC aufzuschlagen", so Adam Zeng, Global Executive Vice Presidentvon Unigroup und CEO von UNISOC. "Ausgehend von dieser neuenAusgangslage wird UNISOC stets entsprechend der Chip- undCloud-Strategie von Unigroup organisiert werden, um eine führendePosition in der Chipdesign-Branche einnehmen zu können und unter demMotto von 'Unimpact' die Entwicklung zu einer vernetzten Smart Worldmit SoC beeinflussen zu können."Pressekontakt:Eileen Wang+86 18616611245Eileen.wang@spreadtrum.comOriginal-Content von: Unigroup Spreadtrum & RDA, übermittelt durch news aktuell