Uniglobal Fonds: Sollten Sie jetzt kaufen?

In dieser Woche kam es zum Anlaufen der Marke von etwa 188 EUR. Bereits am 23. Februar war ein fast identischer Kurs erreicht. Damit baut sich inzwischen Druck auf den Bereich von rund 190 EUR auf. Insgesamt ist auch die Trendausrichtung übergeordnet ins Negative gedreht. Sollte man mit dem Einstieg noch warten? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es… Hier weiterlesen