Uniglobal Fonds: Sollten Sie jetzt kaufen?

Schaut man sich den Gesamtmarkt an, so erkennt man, dass die Kurse zur Unterseite ausgerichtet sind. Wichtige Unterstützungen sind von den Indizes unterschritten und relevante Trendindikatoren auf bärisch getrimmt. Aus dieser Sicht heraus besteht kein optimales Kaufniveau! Gibt es andere Gründe, jetzt zu investieren? In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, den Uniglobal Fonds jetzt zu kaufen… Hier weiterlesen