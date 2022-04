Uniglobal Fonds: Sollten Sie jetzt kaufen?

Möchte man in einen standhaften Fonds investieren, welcher seit Jahrzehnten am Markt existiert und Leistung zeigt, so lohnt sich ein Blick auf den Uniglobal Fonds. Bereits seit 1960 sind die Manager von Union Investment dabei, eine respektierliche Rendite für ihre Kunden zu generieren. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, den Uniglobal Fonds jetzt zu kaufen oder… Hier weiterlesen