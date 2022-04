Uniglobal Fonds: Sollten Sie jetzt kaufen?

Mit diesem Fonds setzt man auf Standardtitel aus aller Welt. So ist er an den MSCI World angelehnt. Dies lässt sich auch an der Kursentwicklung erkennen. Während die deutschen Aktienmärkte sehr stark unter Druck gekommen sind, entwickeln sich die US-amerikanischen bereits wieder deutlich Richtung Allzeithoch. In diesem Artikel soll geklärt werden, ob es sich lohnt, den Uniglobal Fonds jetzt zu kaufen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



