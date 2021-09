Unify Platform AG lanciert offiziell die weltweit erste (*) offene Plattform für unternehmerische Forscher zur Förderung der SDGs ((*) Basierend auf Google-Suchergebnissen)

Kanagawa, Japan (ots/PRNewswire) -- UNIPLAT gibt Forschern auf der ganzen Welt die gleiche Chance -Die Schweizer Unify Platform AG mit ihrem Japan-Hub in Shin-Yokohama, Präfektur Kanagawa, hat am 28. September den offiziellen Start von UNIPLAT bekannt gegeben. UNIPLAT ist eine offene Plattform, die speziell entwickelt wurde, um unternehmerischen Forschern, die alle akademischen Bereiche und Projekte im Zusammenhang mit den von den Vereinten Nationen auf der ganzen Welt befürworteten SDGs fördern, zu helfen, mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und mit Unterstützern in Kontakt zu treten, die zur Verbesserung der globalen Forschung beitragen wollen. UNIPLAT bietet unternehmerisch denkenden Forschern eine neuartige Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und Unterstützung und Finanzierung aus der ganzen Welt (Unternehmen, Institute, Stiftungen usw.) in einem Umfeld der Chancengleichheit zu erhalten.(Logo:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202109220466/_prw_PI7fl_GUQVm8yn.jpg)(Bild 1: UNIPLAT Vorschau der Front- und Video-Inhaltsseitehttps://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202109220466/_prw_PI6fl_mT2F1BcE.jpg)Die drei wichtigsten Merkmale von UNIPLAT sind:- Datenbank aus einer Hand für Forscher und UnternehmerDurch die Veröffentlichung einer Datenbank mit verschiedenen Inhalten wie Live-Streaming-Archiven (*), Videos, Texten usw. über die eigene Forschung oder Technologie für Unterstützer in einer One-Stop-Lösung können unternehmerische Forscher das Vertrauen stärken und ihren Ruf als Forscher und Unternehmer aufbauen.(*) Live-gestreamte Videos können archiviert werden.- Die Weltneuheit (*): Live-Streaming mit schneller Simultanübersetzung in mehrere SprachenUNIPLAT bietet eine Live-Streaming-Funktion, über die unternehmerische Forscher ihre eigene Forschung, Technologie, Ideen usw. in verschiedenen Sprachen (zunächst 8 Sprachen) gleichzeitig in Echtzeit präsentieren können. Dadurch ist es für sie sehr einfach, ihre Inhalte vielen Anhängern in verschiedenen Sprachräumen zu präsentieren.(*) Basierend auf Google-Suchergebnissen- Die Weltneuheit (*): Spende für ForschungsinhalteUnabhängig von der wirtschaftlichen Lage in der Region, in der Forscher und Unternehmer ansässig sind, können unternehmerisch tätige Forscher von Gebern in aller Welt Anreize in Form von Geldgeschenken erhalten, wenn sie ihre Inhalte veröffentlichen und fördern. Es handelt sich um die weltweit erste Plattform dieser Art, die es Forschern und Unternehmern ermöglichen wird, ihre Anreize nach eigenem Ermessen gegen andere Vermögenswerte einzutauschen.(*) Basierend auf Google-SuchergebnissenDarüber hinaus werden im Jahr 2021 die folgenden neuen Funktionen hinzukommen:- Die Weltneuheit (*): Bonitätseinstufung unternehmerisch tätiger ForscherDurch die automatische Bewertung aus verschiedenen Blickwinkeln mit Hilfe von KI wird eine Funktion zur Verfügung stehen, die die Bewertung jeder Person in Form eines Kreditscores auf der Grundlage der Aktivitäten der unternehmerischen Forscher in UNIPLAT anzeigt. Ist die Punktzahl hoch, werden auch die Fähigkeiten und die Glaubwürdigkeit des betreffenden Forschers als hoch eingestuft. Diese Funktion könnte die Tür zu vielen Vorteilen wie Angeboten und Stipendien von Unternehmen und Universitäten öffnen.(*) Basierend auf Google-Suchergebnissen- Die Weltneuheit (*): Pre-IP (TM) ZertifizierungPre-IP (TM) ist eine Abkürzung für "Pre (applied) Intelligent Property" und ist ein eindeutiger UNIPLAT-Begriff. Wenn Forscher und Unternehmer ihre auf der Plattform veröffentlichten Inhalte (Bilder, Videos, Texte usw.) als Pre-IP (TM) registrieren, stellt UNIPLAT ein Zertifikat eines Dritten aus, in dem bestätigt wird, dass der Inhalt authentisch unter dem Namen des Forschers oder Unternehmers registriert ist, indem die eigene Blockchain-Technologie der Unify-Plattform verwendet wird. Diese Regelung wird als Alternative eingeführt, um die Authentifizierung von Forschungsinhalten zu gewährleisten, noch bevor ein rechtliches Patent oder eine andere rechtliche Registrierung erteilt wird. Dies ermöglicht es Forschern und Unternehmern, die Nachahmung von Ideen und die unbefugte Weiterverwendung von Inhalten durch nachträgliche Offenlegung zu verhindern.(*) Basierend auf Google-SuchergebnissenInformationen zu Unify Platform AGDie Unify Platform AG wurde im Dezember 2019 in Zug, Schweiz, mit Unterstützung der Zuger Regierung gegründet. Das Unternehmen ist die F&E- und Verwaltungsgesellschaft für UNIPLAT, deren Ziel es ist, sicherzustellen, dass unternehmerisch denkende Forscher weltweit unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Situation, ihrer geografischen Lage oder ihrer Zugehörigkeit durch Anreize auf der Grundlage ihrer innovativen Forschung, ihrer Ergebnisse und ihrer Spitzenleistungen fair bewertet und belohnt werden.Homepage des Unternehmens: https://unify21.comUNIPLAT Top Page https://uniplat.social/SDGs:Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) sind internationale Ziele für eine nachhaltige und bessere Welt, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung niedergelegt sind, die auf dem Gipfel der Vereinten Nationen im September 2015 verabschiedet wurde. Die SDGs, die aus 17 Zielen und 169 Vorgaben bestehen, beruhen auf der Philosophie "Niemanden auf der Erde zurücklassen".(Bild 2:https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202109220466/_prw_PI8fl_4Q4914PF.jpg)Pressekontakt:Wasistha Weesenha PutriManagerKundenbeziehungenUnify Platform AGTel.: +81-8046-2830-30E-Mail: Wasistha@unify21.comOriginal-Content von: Unify Platform AG, übermittelt durch news aktuell