Unify Platform AG lanciert Pre-IP-Zertifizierung für F&E-Inhalte mit Blockchain-Technologie als Schutz des geistigen Eigentums auf UNIPLAT

Yokohama, Japan (ots/PRNewswire) -- Pre-IP sichert das Eigentum an F&E-Inhalten, bevor ein rechtliches Patent erteilt wird -Die Schweizer Unify Platform AG mit ihrem Japan-Hub in Shin-Yokohama, Präfektur Kanagawa, gab am 6. Dezember die Einführung einer neuen Funktion auf dem Online-Plattformdienst des Unternehmens, UNIPLAT, bekannt. Die neue Funktion mit der Bezeichnung Pre-IP ist eine Abkürzung für „Pre (applied) Intelligent Property" und ein eindeutiger UNIPLAT-Begriff. Wenn Forscher und Unternehmer ihre auf der Plattform veröffentlichten Inhalte (Bilder, Videos, Texte usw.) als Pre-IP registrieren, stellt UNIPLAT ein Zertifikat eines Dritten aus, aus dem hervorgeht, dass die Inhalte authentisch unter dem Namen des jeweiligen Forschers oder Unternehmers registriert sind, indem die Smart-Contract-Technologie der Blockchain genutzt wird. Diese Pre-IP-Zertifizierung wird ab dem 14. Januar 2022 auf der Plattform verfügbar sein.UNIPLAT Logo: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI3fl_Y8v95kRP.jpgAnzeige des Pre-IP-Zertifikats auf der Seite „My Lab" für Forscher und Unternehmer(Bild von der Entwicklungsseite) https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI1fl_28W48Q46.jpgIm Zeitalter der sozialen Medien könnte die Informationssicherheit gefährdet sein, da jeder alles im Internet speichern und falsche Behauptungen aufstellen kann, was noch nicht registriert oder patentiert ist. UNIPLAT beabsichtigt, dieses Problem durch die Einführung der Pre-IP-Funktion zu lösen. Pre-IP wird als Alternative eingeführt, um die Authentifizierung von Forschungs- und Entwicklungsinhalten (F&E) zu gewährleisten, noch bevor ein rechtliches Patent oder eine andere rechtliche Registrierung erteilt wird. Diese Regelung ermöglicht es Forschern und Unternehmern, die Nachahmung von Ideen und die unbefugte Weiterverwendung von Inhalten durch eine nachträgliche Offenlegung zu verhindern. Aus der Sicht anderer Nutzer (Einzelpersonen, Unternehmen, Institutionen usw.) hilft die Existenz von Pre-IP ihnen, Forscher und Unternehmer in der Gewissheit zu unterstützen, dass sie für authentische F&E-Inhalte spenden oder mit ihnen zusammenarbeiten, die von den betreffenden Forschern oder Unternehmern ordnungsgemäß registriert sind.Pre-IP-Schema https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI2fl_2V30XaAo.jpgForscher und Unternehmer können sich registrieren und das Pre-IP-Zertifikat für ihre hochgeladenen Inhalte auf der Registerkarte „Pre-IP" auf ihrer „My Lab" Seite ausstellen (eine zentrale Seite, die ihr Profil, ihre Forschungsergebnisse und andere Informationen enthält). Das ausgestellte Zertifikat wird auf der gleichen Seite öffentlich angezeigt. Sie kann also von anderen Benutzern eingesehen werden.Informationen zu UNIPLATUNIPLAT ist eine offene Plattform, die speziell entwickelt wurde, um unternehmerisch denkenden Forschern, die akademische Bereiche und Projekte im Zusammenhang mit den von den Vereinten Nationen auf der ganzen Welt vertretenen SDG fördern, zu helfen, mehr Aufmerksamkeit zu erlangen und mit Unterstützern in Kontakt zu treten, die zur Verbesserung der globalen Forschung beitragen wollen. UNIPLAT bietet unternehmerisch denkenden Forschern eine neuartige Möglichkeit, ihre Forschungsergebnisse zu veröffentlichen und Unterstützung und Finanzierung aus der ganzen Welt (Unternehmen, Institute, Stiftungen usw.) in einem Umfeld der Chancengleichheit zu erhalten. UNIPLAT wird von der Unify Platform AG entwickelt und verwaltet, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in Zug, Schweiz, und Stockholm, Schweden, und einem Japan-Hub in Shin-Yokohama, Kanagawa.UNIPLAT Homepage: https://uniplat.social/Website des Unternehmens: https://unify21.comSDGs:(Poster https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106816/202112014254/_prw_PI4fl_490CK4SJ.jpg)Die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDG) sind internationale Ziele für eine nachhaltige und bessere Welt, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung niedergelegt sind, die auf dem Gipfel der Vereinten Nationen im September 2015 verabschiedet wurde. Die SDG, die aus 17 Zielen und 169 Vorgaben bestehen, beruhen auf der Philosophie „Niemanden auf der Erde zurücklassen".Original-Content von: Unify Platform AG, übermittelt durch news aktuell