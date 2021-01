Unicredit will Ex-UBS-Investmentbanker Orcel als Chef

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Bank Unicredit bekommt einen neuen Chef.



Der frühere oberste UBS -Investmentbanker Andrea Orcel solle das Institut künftig leiten, teilte das Geldhaus am Mittwochabend in Rom nach einer Sitzung des Verwaltungsrats mit. Am 15. April werden die Aktionäre über die Liste zur Erneuerung des Verwaltungsrats abstimmen. Anschließend will das Gremium die Ernennung Orcels bestätigen. Am Dienstag hatte bereits die Nachrichtenagentur Bloomberg aus Kreisen über die Angelegenheit berichtet.

Orcel gilt als erfahrener und gefragter Bankmanager. 2018 hatte der gebürtige Italiener seinen Job als Leiter der Investmentsparte der schweizerischen Bank UBS quittiert und sich Hoffnungen auf den Chefposten bei der Banco Santander gemacht. Das Angebot zogen die Spanier aber dann völlig überraschend zurück - der Fall landete anschließend auf Betreiben des Managers vor Gericht.

Der Chefposten bei der HVB-Mutter wurde frei, nachdem der bisherige Unicredit-Lenker Jean Pierre Mustier Ende November wegen Differenzen mit dem Verwaltungsrat über die Konzernstrategie das Handtuch geworfen hatte. Mustier hatte angekündigt, seinen Sessel bis Ablauf seines Mandats im April 2021 zu räumen.

Unicredit hatte wochenlang nach einem Ersatz gesucht. Bloomberg zufolge standen zuletzt Orcel und Fincantieri-Manager Fabio Gallia in der engeren Wahl./fba/he