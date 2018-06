Unicredit verdoppelt Anteil an Kepler Cheuvreux

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit baut ihre Beteiligung an der auf Aktiengeschäfte spezialisierten Investmentbank Kepler Cheuvreux aus.



Im Zuge einer Neuordnung der Eigentümerstruktur werde der Anteil von 5,2 auf 10,3 Prozent erhöht, teilte die Unicredit am Mittwoch in Mailand mit. Die italienische Bank hatte 2011 als eine Folge der Finanzkrise ihr eigenes Aktienmarktgeschäft deutlich zurückgefahren und ist dabei eine Partnerschaft mit Kepler Capital Markets eingegangen. Damals wechselten auch viele Analysten von der Unicredit zu dem französischen Aktien-Spezialisten.

Kepler hatte dann 2013 von der französischen Bank Credit Agricole CA Cheuvreux erworben und das Geschäft damit deutlich ausgebaut. Die Transaktion wurde zum Teil durch die Unicredit finanziert, die dafür den fünfprozentigen Anteil an Kepler Cheuvreux erhielt. Die französische Bank hat neben der Partnerschaft mit der Credit Agricole noch Kooperationen mit der niederländischen Rabobank, der Swedbank und dem belgischen Bank- und Versicherungskonzern Belfius. Die Banken sind auch an Kepler Cheuvreux beteiligt.

Nach der Belegschaft, die rund ein Viertel des Unternehmens besitzt, ist jetzt der Finanzinvestor Atlas Merchant Capital mit knapp einem Fünftel der Aktien der größte Anteilseigner. Die Credit Agricole hält 15 Prozent. Mit einem achtprozentigen Paket ist ERES (Edmond de Rothschild Equity Strategies) neu dabei. Verkauft hat dagegen der Finanzinvestor BlackFin Capital Partners. Die Investmentbank Kepler Cheuvreux proklamiert für sich, dass sie mit 120 Aktienanalysten führend in Kontinentaleuropa ist./zb/ag/jha