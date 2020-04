Unicredit erhöht Risikovorsorge deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit rechnet wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit einem deutlichen Anstieg von Kreditausfällen.



Aus diesem Grund legte die HVB-Mutter in den ersten drei Monaten zusätzliche 900 Millionen Euro in die Risikvorsorge zurück. Dies teilte die Bank am Mittwoch in Mailand mit. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte die Bank lediglich 468 Millionen Euro für mögliche Kreditausfälle zur Seite gelegt.

Italien zählt zu den Ländern, die am stärksten von der Corona-Pandemie betroffen sind. Die Unicredit geht davon aus, dass die Lage wegen des erwarteten Wirtschaftseinbruchs mit Blick auf die Kreditausfälle angespannt bleibt und rechnet mit anhaltenden hohen Risikokosten - erst 2021 sei mit einer Entspannung zu rechnen. Mit Blick auf die Kapitalquote und die Liquidität sieht sich die Bank aber gut gerüstet, um durch die Krise zu kommen.

Die Zahlen für das erste Quartal sollen am 6. Mai veröffentlicht werden.