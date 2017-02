Unicredit: Wo endet der freie Fall der Aktie?

Lieber Leser,

Unicredit, die Mutter der HypoVereinsbank sowie der Bank Austria, startet die größte europäische Kapitalerhöhung seit 2010 und die größte in der italienischen Geschichte. 13 Mrd. Euro sollen über den Kapitalmarkt eingesammelt werden und den Milliardenverlust aus 2016 somit ausgleichen. Die neuen Anteile sollen zu einem Preis von 8,09 Euro je Aktie ausgegeben werden. Davon ist der aktuelle Kurs der Unicredit Aktie allerdings noch etwas entfernt.

Im Sturzflug in Richtung 8 Euro?

Der Wochenschlusskurs der Unicredit-Aktie lag am vergangenen Freitag bei ca. 26,60 Euro je Aktie. Aktuell notiert der Wert an der Börse Xetra bei 12,48 Euro je Aktie und damit knapp 53 % tiefer. Gemessen an den langfristigen Wochendurchschnitten (100 und 200 Wochen) befand sich die Aktie auch vor dem Absturz in einem langfristigen, technischen Abwärtstrend. Mit dem aktuellen Absturz wird es sicherlich um einiges schwieriger, diesen Abwärtstrend zu überwinden. Zumal nicht alle Großaktionäre bisher an neuen Aktien Interesse gezeigt haben. Allerdings gehen einige Experten davon aus, dass Unicredit bei der Kapitalbeschaffung keine Probleme haben wird.

Abwärtstrendlinien sehr weit entfernt

Der Abwärtstrend wäre nach markttechnischen Kriterien erst bei Kursen über 46 Euro je Aktie beendet, was einer Aufwertung von mehr als 250 % entsprechen würde. Im Rahmen einer Turnaround-Wette werden daher mit hoher Wahrscheinlichkeit weniger Trendlinien im Fokus der Anleger stehen, sondern technische Umkehrformationen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse