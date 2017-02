Unicredit: Was passiert hier gerade?

Die italienische Großbank Unicredit musste im vergangenen Jahr rote Zahlen verbuchen: Unterm Strich fiel ein Verlust von annähernd 11,8 Milliarden Euro an, nach einem Gewinn von knapp 1,7 Milliarden Euro im Vorjahr. Dies teilte der Mutterkonzern der Münchener HypoVereinsbank am Donnerstag mit. Schon vor einer Woche hatte die Unicredit vor einem Verlust in dieser Größenordnung...