Unicredit: Tut sich da ein Hoffnungsschimmer auf?

gleich fünf neue Analysen sind in diesem Monat bereits zur Aktie der angeschlagenen italienischen Bank Unicredit erschienen.

Das größte Kurspotenzial wird aktuell von Analyst Jean-Francois Neuez (Goldman Sachs) gesehen. Die Bewertung sei attraktiv und noch nicht investierte Anleger sollten die zuletzt eingetretenen herben Kursverluste zum Einstieg nutzen. Zwar sei die Bank im letzten Jahr tief in den roten Zahlen gelandet, mit den Vermögenswerten gehe es jedoch qualitativ wieder aufwärts.

Auch Adrian Cighi (RBC Capital) macht nach der jüngst erfolgten Kapitalerhöhung einen Hoffnungsschimmer aus. Die Wiederbeschaffungsrate bei faulen Krediten habe sich zuletzt wieder deutlich gebessert, so der Experte. Victor Galliano (Barclays) ist ebenfalls der Meinung, dass das Kreditausfallrisiko gesunken ist und setzte sein Kursziel daher um 3 Euro herauf. Das Zinsumfeld sei dabei, sich wieder günstiger zu entwickeln, wovon die Unicredit zusätzlich profitieren könne.

Neue Analystenempfehlungen im Überblick

(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent)

Goldman Sachs: „Conviction Buy List“ – 19,00 Euro (+30 %)

RBC Capital: „Outperform“ – 16,00 Euro (+10 %)

Societe Generale: „Hold“ – 15,00 Euro (+3 %)

Exane BNP Paribas: „Neutral“ – 13,60 Euro (-7 %)

Barclays: „Equal-weight“ – 13,00 Euro (-11 %)

Ein Beitrag von Ethan Kauder.