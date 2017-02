Unicredit: Konzernchef spricht Klartext

Aktionäre der angeschlagenen italienischen Großbank Unicredit mussten in der Vergangenheit starke Nerven bewahren: Ihr Investment verlor alleine im vergangenen Jahr 47% an Wert. Die Großbank ächzt angesichts der Wirtschaftsschwäche in Italien unter einem Berg fauler Kredite. Um ihr angegriffenes Kapitalpolster wieder aufzustocken, hat die Unicredit eine 13 Milliarden Euro...