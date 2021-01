Unico Studio veröffentlicht beliebte Denkspiele auf AppGallery

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die beliebten Denkspiele fürs Handy stehen jetzt auf dem offiziellen App-Marktplatz AppGallery von Huawei zum Download bereit.Ein originelles farbenfrohes Konzept für spaßige, rätselbasierte Spiele, Brain Test: Tricky Puzzles and Brain Test 2: Tricky Stories sind jetzt für AppGallery Benutzer verfügbar.Die beiden beliebten Spiele erreichen zusammen über 300 Millionen Downloads. Sie sind in 19 verschiedenen Sprachen weltweit verfügbar, und Brain Test: Tricky Puzzles und Brain Test 2: Tricky Stories laden Spieler auf der ganzen Welt dazu ein, die stimulierenden Denkspiele auszuprobieren."Unico Studio freut sich über die Partnerschaft mit AppGallery. Seit dem Start der Brain Test-Serie haben wir hervorragendes Feedback von Spielern aus aller Welt erhalten", sagt Erkay Uzun, Gründer und CEO von Unico Studio. "Unsere Spiele haben einige der besten Bewertungen in ihrer Kategorie und die Brain Test-Serie ist bei Spielern sehr beliebt. Wir teilen die Begeisterung und den Enthusiasmus der Huawei-Gamer und planen, in Zukunft weitere unterhaltsame Spiele über AppGallery verfügbar zu machen."Brain Test - Unterhaltung mit Denkspielen für Huawei-NutzerBrain Test: Tricky Puzzles ist ein lustiges und kniffliges Rätselspiel mit einer Reihe von zunehmend schwierigen Denksportaufgaben. Es wurde entwickelt, um den gesunden Menschenverstand zu überlisten und den Spielern ein einzigartiges Denkerlebnis zu bieten mit Hunderten von verschiedenen Rätseln und Quizfragen, die es zu lösen gilt - eingebettet in hochwertige Inhalte und Grafiken. Es baut auf dem Erfolg des Originalspiels Brain Test auf und Brain Test 2: Tricky Stories wurde genau wie sein Vorgänger von den Spielern mit Begeisterung aufgenommen. Mit einem alternativen Story-Format ist das Spiel perfekt für Fans, die süchtig nach Rätseln und Quizspielen sind.Huawei bietet Technologie-Support für PartnerAppGallery ist einer der am schnellsten wachsenden globalen App-Marktplätze und Huawei war ein perfekter Partner für Unico. Huawei bot wichtige operative Unterstützung für den Start der Brain Test-Serie und veröffentlichte beide Apps innerhalb weniger Monate auf AppGallery. Die Spiele wurden auf AppGallery und auf verschiedenen sozialen Plattformen vorgestellt und beworben. Beide Spiele integrieren den innovativen HMS Core von Huawei, einschließlich Huawei Game Service Plug-in und Huawei IAP Kits."Das Huawei-Team hat während des Integrationsprozesses erstklassigen technischen Support geleistet", so Uzun. "Die Kommunikation war ausgezeichnet, und sie gaben uns klare Anleitungen und Feedback, die uns halfen, technische Probleme schnell zu überwinden."Informationen zu AppGallery - Weltweit unter den Top 3 App-MarketplacesAppGallery ist in über 170 Ländern und Regionen vertreten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielfältigen und dennoch spezifischen Bedürfnisse seiner 500 Millionen aktiven Nutzer zu erfüllen. Der App-Marktplatz sucht aktiv nach Partnerschaften mit globalen und lokalen Entwicklern, um sie zur Teilnahme an der Plattform einzuladen.AppGallery kennt die Bedeutung und die Beiträge der Entwickler an und möchte ihren Erfolg fördern. AppGallery bietet umfassende operative Unterstützung für Entwickler auf der ganzen Welt sowie mehrere Initiativen, um es Entwicklern zu ermöglichen, bei der Entwicklung von Apps noch innovativer zu werden.Brain Test: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102634439)Tricky Puzzles (https://appgallery.huawei.com/#/app/C102634439) steht ab sofort als kostenloser Download über https://appgallery.huawei.com/#/app/C102634439 zur Verfügung.Brain Test 2: (https://appgallery.huawei.com/#/app/C103175337)Tricky Stories (https://appgallery.huawei.com/#/app/C103175337) steht jetzt zum kostenlosen Download über https://appgallery.huawei.com/#/app/C103175337zur Verfügung.Weitere Informationen finden Sie unter https://forums.developer.huawei.com/forumPortal/en/forum/devhub.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1418757/BrainTest2.jpgPressekontakt:Reina Liliyun60@huawei.comOriginal-Content von: AppGallery, übermittelt durch news aktuell