Unicamp und Entourage Phytolab vereinbaren bislang einmalige Forschungskooperation zu Medizinalcannabis

São Paulo (ots/PRNewswire) - Forschung erstreckt sich auf Identifizierung undAnalyse der pharmakologischen, agrarischen und genetischen Eigenschaften von 240Cannabis-Sorten für therapeutische Zwecke (beispielsweise refraktäre Epilepsie)Die staatliche Universität Campinas (Unicamp) und Entourage Phytolab habenbekanntgegeben, dass sie gemeinsam ein Forschungsprogramm fürMedizinalcannabis-Sorten entwickeln wollen. Dies ist bereits das zweiteGemeinschaftsprojekt von Inova Innovation Agency Unicamp und dem Unternehmenüber therapeutische Verwendungszwecke von Cannabis.Das Forschungsprojekt mit der Bezeichnung "Genotype Selection of Cannabis sativaL. for the Production of Medicines" unter Beteiligung des multidisziplinärenForschungszentrums für Biologie, Agrarwirtschaft und Chemie (CPQBA) derlateinamerikanischen Spitzenuniversität für Produktivitätsforschung Unicamp istauf 28 Monate angelegt."Ziel ist die Beschreibung der medizinischen, produktiven und genetischenEigenschaften von 240 Cannabis-Sorten, die in kontrollierten Klimakammern,sogenannten Phytotronen, gezüchtet werden", sagte Ílio Montanari Jr.,Projektkoordinator und Kurator der Medizinalpflanzen am CPQBA."Entgegen der landläufigen Meinung gibt es große Unterschiede beiCannabis-Pflanzen. Durch die Forschung können wir die resistentesten,produktivsten und geeignetsten Sorten für jede Behandlung auswählen. Das ist dieGrundlage für die Entwicklung innovativer Wirkstoffe, die noch sicherer,effektiver und leichter zu erhalten sind" sagte Caio Santos Abreu, CEO vonEntourage Phytolab.Newton Frateschi, geschäftsführender Direktor von Inova Unicamp, sieht in demzweiten Forschungsvorhaben mit Entourage den Erfolgsbeweis für die Kollaborationvon Universitäten und Unternehmen im Gesundheitswesen. "Die universitäreForschungs- und Entwicklungsarbeit dient in diesem Fall ganz klar dem Wohl derGesellschaft."Das Forschungsvorhaben muss noch von der staatlichen Gesundheitsaufsichtsbehörde(Anvisa) genehmigt werden. Die Pflanzensorten dürfen nur zu Forschungszweckenkontrolliert gezüchtet werden. Die Pflanzen werden exklusiv in drei Phytotronenunter kontrollierten Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Photoperiode undLichtintensität) angebaut.Zum Schutz der Forschungspflanzen sieht die Vereinbarung vor, dass dieZuchtanlage rund um die Uhr durch ein eigens von Entourage Phytolab am CPQBAinstalliertes Sicherheitssystem überwacht wird. Zugang ist nur nachbiometrischer Identitätsprüfung erlaubt, und doppelte Türen und Kameras mitFernüberwachung sorgen zusätzlich für Sicherheit.Entourage übernimmt die Kosten für das Forschungsvorhaben, einschließlichIdentifizierung und Beschaffung der Saat sowie Wiederaufbereitung undAnschaffung der Gerätschaften. Zuvor muss Unicamp noch die Lehr- undForschungsgenehmigung (AEP) für das Projekt von Anvisa einholen.