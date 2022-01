Unibloc Pump, ein globaler Anbieter von Lösungen für die hygienische Durchflusskontrolle, übernimmt Standard Pump, einen führenden Hersteller von hygienischen Prozesspumpen

Kennesaw, Georgia (ots/PRNewswire) -Der Erwerb ist der zweite innerhalb von vier Monaten für Unibloc PumpUnibloc Pump, ein seit 38 Jahren bestehender Hersteller von Verdrängerpumpen, druckluftbetriebenen Doppelmembranpumpen und anderen Produkten zur Durchflussregelung, baut seine Familie von Marken für hygienische Durchflussregelung durch die Übernahme von Standard Pump weiter aus. Sowohl Unibloc Pump als auch Standard Pump haben ihren Sitz im Großraum Atlanta in Georgia.Standard Pump wurde 1992 von Don Murphy mitbegründet und ist seit 30 Jahren Hersteller von Sanitär- und industriellen Prozesspumpen, einschließlich Fasspumpen und anderen Geräten zur Förderung von Flüssigkeiten. Standard Pump beliefert die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die chemische, kosmetische und pharmazeutische Industrie sowie andere breit gefächerte verarbeitende Industrien in mehr als 50 Ländern.Derzeit wird das Unternehmen von den Söhnen von Don Murphy, Chris Murphy, Director of Operations, und James Murphy, Director of Sales, geleitet. Das 21.000 Quadratfuß große Werk von Standard Pump in Duluth bietet Technik, Fertigung, Prüfung, Versand und Wareneingang unter einem Dach. Sowohl Chris Murphy als auch James Murphy werden Führungspositionen innerhalb von Unibloc übernehmen, wo sie ihr Fachwissen einsetzen werden, um in Zusammenarbeit mit der Unibloc-Führung kommerzielle und operative Spitzenleistungen zu unterstützen.„Wir freuen uns sehr, Standard Pump in der Unibloc Pump-Familie willkommen zu heißen", sagte Chris Stevens, CEO von Unibloc Pump. „Die präzisionsgefertigten Fasspumpen von Standard Pump und die hygienischen Pumpenpakete positionieren Unibloc Pump für ein beschleunigtes Wachstum. Darüber hinaus werden die Stärken von Standard Pump in der eigenen Fertigung und das robuste Vertriebsnetz neue Möglichkeiten zur Steigerung des Umsatzes bei allen Durchflussregelungsmarken unter dem Banner von Unibloc Pump bieten", fügte Stevens hinzu.„Als langjähriger Lieferant von Unibloc Pump könnten wir nicht glücklicher über den Zusammenschluss mit Unibloc Pump sein", sagte Chris Murphy. „Wir kennen und respektieren das Unternehmen seit Jahren und haben ein gutes Verhältnis zu seinem Team. Außerdem bringt unser qualifiziertes Personal viele Stärken mit, die die Produktlinien und den Kundenservice von Unibloc ergänzen werden", fügte Chris Murphy hinzu.„Unser dichtes Vertriebsnetz und unsere Verkaufsprozesse machen die Partnerschaft mit Unibloc Pump zu einer ausgezeichneten Ergänzung", sagte James Murphy. „In Kombination mit dem Talent, der Präzision und dem Stolz unserer erfahrenen Handwerker und unserem Ruf für tadellosen Kundenservice sind wir von dem Wert überzeugt, den wir unseren Kunden durch unsere Partnerschaft mit Unibloc Pump bieten", sagte er.Dies ist die zweite Übernahme innerhalb von vier Monaten für Unibloc Pump, ein Portfoliounternehmen von May River Capital. Im September 2021 gab das Unternehmen die Übernahme von Flotronic Pumps bekannt, einem in Großbritannien ansässigen Hersteller von spezialisierten hygienischen, luftbetriebenen Doppelmembranpumpen und entsprechendem Zubehör.„Unter der Führung von Chris Murphy und James Murphy hat Standard Pump ein beschleunigtes Wachstum in attraktiven Kategorien wie der Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung erlebt", sagte Dan Barlow, Partner bei May River Capital. „Wir freuen uns, Chris, James und das Team von Standard Pump auf der Unibloc-Plattform begrüßen zu dürfen", sagte Barlow.„Die Übernahme von Standard Pump erweitert die Fähigkeiten von Unibloc, das Produktangebot und den Zugang zu attraktiven Vertriebspartnern", so Pat St. John, Principal, May River Capital. „Es ist eine großartige Ergänzung für Unibloc in allen Kategorien", fügte er hinzu.INFORMATIONEN ZU UNIBLOC PUMPSeit 1984 beliefert Unibloc Pump Hersteller in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der pharmazeutischen Industrie, der Bäckerei- und Konditoreibranche, der Fleisch- und Geflügelindustrie, der Brauereibranche und der Transportbranche mit präzisionsgefertigten Sanitärpumpen, Sieben, Ventilen, Blasenfallen und anderen Zubehörprodukten, um auch die schwierigsten Sanitäraufgaben zu bewältigen. Unibloc Pump ist der führende Entwickler von effizienten, leicht zu reinigenden Pumpen, die den Kunden helfen, Ausfallzeiten zu vermeiden, die Betriebskosten zu senken und Termine zuverlässig einzuhalten. Weitere Informationen finden Sie unter. www.uniblocpump.com.INFORMATIONEN ZU STANDARD PUMPStandard Pump, Inc. mit Sitz in Duluth, GA, ist ein weltweit tätiger Hersteller von sanitären und industriellen Prozesspumpen und anderen hochwertigen Anlagen zur Förderung von Flüssigkeiten für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die chemische, kosmetische und pharmazeutische Industrie sowie für andere breit gefächerte verarbeitende Industrien in mehr als 50 Ländern. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 verbindet Standard Pump meisterhafte Handwerkskunst mit einem außergewöhnlichen Kundenservice, der sich durch konsequente Lieferung und schnelle Reaktionszeiten auszeichnet. In den vergangenen neunundzwanzig Jahren ist die Produktpalette des Unternehmens um Fasspumpen, druckluftbetriebene Doppelmembranpumpen und Dosiersysteme erweitert worden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.standardpump.com.INFORMATIONEN ZU MAY RIVER CAPITALMay River Capital ist eine in Chicago ansässige Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in industrielle Wachstumsunternehmen des unteren Mittelstands konzentriert. May River Capital investiert in hochwertige industrielle Wachstumsunternehmen, darunter Präzisionsfertigung, technische Produkte und Messgeräte, spezialisierte Industriedienstleistungen und wertschöpfende industrielle Vertriebsdienste. Pressekontakt:Michelle Damico Communications,michelle@michelledamico.com,312.423.6627Original-Content von: Unibloc Pump, übermittelt durch news aktuell