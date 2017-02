Unibail-Rodamco kann das aktuelle Niedrigzinsumfeld nutzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

wir gehen davon aus, dass die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016, die Unibail nach Redaktionsschluss am 2. Februar veröffentlicht, gut ausfallen werden. Der Umsatz ist in den ersten 9 Monaten um 5% auf 1,5 Mrd € gewachsen. Der Hauptabsatzmarkt Frankreich hat sich sehr gut entwickelt. Die Geschäftsaktivitäten in Deutschland und den skandinavischen Ländern wurden ebenfalls kräftig ausgebaut. Insgesamt konnten die Mieteinnahmen der Einkaufscenter um 9,8% auf 1,1 Mrd € gesteigert werden. Die Erlöse der Sparte Büroimmobilien gaben um 6,7% auf 125,9 Mio € nach.

Unibails Initiative zeichnet sich aus

Unibail nutzt das aktuelle Niedrigzinsumfeld. Im vergangenen Jahr wurden Anleihen im Wert von mehr als 2 Mrd € am Kapitalmarkt platziert. Dabei wurden gleich zwei neue Rekorde aufgestellt. Unibail ist das erste Immobilienunternehmen, das am europäischen Markt Fremdkapital mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufnehmen konnte. Im November 2016 sicherte sich Unibail weitere 500 Mio € Fremdkapital zu einer Festverzinsung von 0,875% p.a. – die günstigste Finanzierung der Konzerngeschichte.

Unibails Initiative zeichnet sich aus. Während sich die durchschnittliche Fälligkeit des Fremdkapitals um 7 Jahre erhöht hat, sinkt die Zinsbelastung auf unter 1,7%. Das Geschäft mit Einkaufscentern in Toplage läuft gut. Die regelmäßigen Mieteinnahmen und die günstige Finanzierung ermöglichen nachhaltige Dividendenzahlungen. Das Immobilien-Portfolio ist optimal diversifiziert. Diese positive Entwicklung hat sich bereits im Aktienkurs abgezeichnet.

