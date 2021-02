Unibail-Rodamco-Westfield Aktie: Wie Krisensicher sind diese Maßnahmen?

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco-Westfield":

URW kämpft mit den Umständen der Corona-Krise. Die Nettomieteinnahmen fielen in den ersten 9 Monaten um 17,2% auf 1,53 Mrd €. Das wiederkehrende Nettoergebnis fiel um 29,5% auf 945 Mio €. Die Nettomieteinnahmen der Shopping-Center fielen um 14,1% auf 1,46 Mrd €. Am stärksten traf es die Absatzmärkte Österreich und Großbritannien. In Österreich fielen die Einnahmen um 22,3% auf 65 Mio ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



