Uni-top Airlines fügt neue Frachtverbindungen für die Strecke Europa-China hinzu

Wuhan, China (ots/PRNewswire) - Uni top Airlines hat seineFlugstrecken mit einer B747-400F kürzlich um eine weitere Verbindungerweitert: von Liege, Belgien, nach Wuhan, China. Hierbei handelt essich um die neueste Frachtverbindung mit Europa, die dieFluggesellschaft nach der Inbetriebnahme der Strecke Luxemburg-Wuhanam 26. Januar 2018 eröffnete. Innerhalb eines halben Jahres konntedie private chinesische Fluggesellschaft zwei Frachtverbindungeneröffnen, die von Wuhan, China, aus starten, ein internationalerVertriebsweg für Handel und Logistik zwischen Europa und China.Diese neue Strecke tätigt drei Flüge wöchentlich, die montags,mittwochs und freitags von Liege aus starten und Wuhan amdarauffolgenden Tag erreichen. Hierzu wird ein großes Frachtflugzeugvom Typ Boeing B747-400F eingesetzt, dessen maximale Kapazität 110Tonnen umfasst. Zur Zeit wird die Strecke von europäischenAutomobilteileherstellern, insbesondere aus Deutschland undGroßbritannien, für Lieferungen nach China genutzt. Auch aufElektronik, Mode und Maschinenteile spezialisierte chinesischeUnternehmen unterstützt die Strecke bei der problemloserenVerschiffung ihrer Produkte nach Europa.Uni-top Airlines wurde 2008 gegründet und ist die erste privatechinesische Fluggesellschaft, die Frachtflugzeuge unabhängig aufLangstrecken einsetzt. Bereits 2009 nahm Uni-top Airlines dreiB747-200F Frachtflugzeuge am Flughafen Wuhan Tianhe in Betrieb.Momentan verfügt Uni-top Airlines über elf Großraumfrachtflugzeuge,einschließlich dreier B747-200Fs, einer B747-400F sowie siebenA300-600Fs.Die Eröffnung der Frachtstrecken "Luxemburg-Wuhan" und"Liege-Wuhan" wird Europa und China dabei unterstützen, gemeinsamenNutzen aus der One Belt, One Road-Initiative zu ziehen, die densteigenden logistischen Anforderungen zwischen Europa undZentralchina entgegenkommt. Eine neue "Seidenstraße der Lüfte" fürEuropa und China befindet sich im Aufbau, um zu einemWirtschaftskorridor am Horizont zu werden, der Europa und Asienverbindet.