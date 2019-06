Uni-Select: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Uni-Select, die im Segment "Händler" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 23.06.2019, 12:02 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 12,46 CAD.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Uni-Select entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Uni-Select schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Händler auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,93 % und somit 0,86 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 3,79 % aus. Der Ertrag ist somit nur leicht niedriger und führt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Uni-Select von 12,4 CAD ist mit -26,97 Prozent Entfernung vom GD200 (16,98 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,12 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -5,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Uni-Select-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Uni-Select erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uni-Select vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (18,25 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 47,18 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 12,4 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Uni-Select erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.