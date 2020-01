Uni-Select: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Per 02.01.2020, 23:01 Uhr wird für die Aktie Uni-Select am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 11.46 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Händler".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -39,47 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Uni-Select damit 54,04 Prozent unter dem Durchschnitt (14,57 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Händler" beträgt 20,14 Prozent. Uni-Select liegt aktuell 59,62 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

2. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Uni-Select weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,25 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Händler") von 3,96 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,71 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Uni-Select-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 3 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uni-Select vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (13,33 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 17,06 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,39 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Uni-Select eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.