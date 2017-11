Uni-Modernisierung: Neuer BLB-Projektleiter und Universitätskanzler stellen überarbeitete Planung vor

Bielefeld (ots) - Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)reduziert durch Veränderungen am architektonischen Entwurf und durchOptimierungen in der Baulogistik die Risiken für den erstenBauabschnitt an der Universität Bielefeld.Erst Mitte des Jahres hat Dipl.-Ing. Wolfgang Feldmann, einerfahrener Abteilungsleiter des BLB NRW, die Projektleitung für dieModernisierung der Universität Bielefeld übernommen - eineMammutaufgabe. Feldmann hat zuvor jahrelange Erfahrungen mit derModernisierung vergleichbarer Bauprojekte gesammelt und gilt u.a. alsExperte für alternative Vergabemodelle und -methoden.Konstruktive Zusammenarbeit und neue Projektstruktur als guteBasis Gabriele Willems, die Geschäftsführerin des BLB NRW, stellteden neuen Projektleiter am Donnerstag persönlich vor: "Wir haben fürdieses Projekt im BLB NRW eine individuelle Projektstrukturgeschaffen, die sich deutlich von unserer Standardprojektorganisationunterscheidet und das Projektteam an der Spitze mit einem sehrerfahrenen und geschätzten Kollegen besetzt. Ich bin froh, dass sichWolfgang Feldmann mit seinem Team für dieses außerordentlichambitionierte Bauprojekt in besonderer Art einsetzt und mit hoherMotivation und Begeisterung ans Werk geht." Auch der Kanzler derUniversität Bielefeld, Dr. Stephan Becker, unterstützt dieseVeränderungen: "Wir gehen vertrauensvoll in die Zusammenarbeit mitder neuen Projektleitung, beteiligen uns konstruktiv an den neuenPlanungen und sind sehr zuversichtlich, dass nun die richtigenWeichen gestellt werden. Wir werden in den kommenden Monaten sicherauch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Dafür haben wir jetzteine gute Grundlage."Planungsoptimierungen reduzieren RisikenFeldmann hat sich in den vergangenen fünf Monaten intensiv in dasProjekt eingearbeitet. In ersten Schritten konnte er gemeinsam mitden externen Planern und in Abstimmung mit der Universität eine Reihevon Veränderungen im architektonischen Entwurf vornehmen und somitBau-, Termin- und Funktionsrisiken erheblich reduzieren. Hierdurchwurde ein wichtiger Meilenstein zur wirtschaftlichen Umsetzung desProjekts erreicht. "Der bisherige Entwurf sah an der Schnittstellezwischen Neubau und Bestand gravierende bauliche und statischeEingriffe vor. In der überarbeiteten Fassung greift der Neubau nichtmehr so tief in die bestehende Struktur des UHG ein", berichtetFeldmann.Weniger Eingriffe in den BestandDie ursprünglich vorgesehene Freitreppe im Bereich des ehemaligenFrauenparkplatzes wird in der geplanten Form nicht umgesetzt. Dadurchwerden Eingriffe in den Bestand erheblich reduziert.Eine weitere Konsequenz aus den Planungsänderungen: Das ServiceCenter für die Studierenden wird nicht im Innenhof des Neubaus,sondern voraussichtlich im Bereich der bisherigen Halle imHauptgebäude mit direkter Anbindung an die zentrale Halle realisiert.Im Service Center werden zentrale Servicedienstleistungen undBeratungsangebote der Universität an einem Ort gebündelt."Alle Planungsänderungen wurden in enger Abstimmung mit derHochschule initiiert. Dabei hat der BLB NRW gemeinsam mit derUniversität einerseits Planungssicherheit und Risikominimierung,andererseits die Anforderungen an die Funktion und den Betrieb derHochschule im Blick behalten und so vernünftige Kompromissegefunden", erläutert Feldmann die Ergebnisse der letzten Wochen. "Wirmüssen uns von einigen attraktiven Elementen des Entwurfs trennen.Dennoch bekommen wir einen überzeugenden Neubau", ergänzt Dr. Becker."Uns war wichtig, dass wir weiterhin alle Funktionalitäten, die fürden ersten Bauabschnitt geplant waren, erreichen."Durch die neuen Planungen wird die Fläche des ehemaligenFrauenparkplatzes derzeit nicht weiter für Bauarbeiten benötigt.Daher öffnen BLB und Universität den Parkplatz zeitnah wieder. Diesersteht dann Studierenden, Beschäftigten und Gästen als reguläreParkmöglichkeit bis auf weiteres wieder zur Verfügung. Dieausschließlich für Frauen vorgesehenen Parkmöglichkeiten auf derobersten Ebene des Parkhauses 3 bleiben bestehen.Universität plant neuen HörsaalEine weitere Änderung betrifft das Audimax, welches bisher, obwohlim ersten Bauabschnitt liegend, von der Universität weiter betriebenund genutzt wird. Die Überprüfung der Planungen hat ergeben, dass dieSanierung des größten Hörsaals mehr Zeit in Anspruch nehmen wird alsbisher geplant. Dadurch müsste die Universität für einen längerenZeitraum als bislang gedacht einen Ersatz finden. Zudem ist dasAudimax an drei Seiten von Baustelle umgeben, wodurch einestörungsfreie Nutzung für Lehrveranstaltungen und Prüfungen nichtgewährleistet werden kann, wie die Erfahrungen mit derSchadstoffsanierung gezeigt haben. Daher haben Universität und derBLB NRW entschieden, das Audimax während der unmittelbarenBauarbeiten nicht zu nutzen. Demnach wird das Audimax voraussichtlichab Mitte 2019 bis zur Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ausdem Betrieb genommen und dessen Modernisierung vorgezogen. DieseMaßnahme ermöglicht auch eine bessere Baulogistik und erleichtert denBetrieb der Baustelle.Die Universität beabsichtigt aktuell den Bau eines neuenHörsaalgebäudes, um den Wegfall des Audimax aufzufangen. "Der großeVorteil eines neuen Gebäudes ist, dass wir damit dauerhaft einenBedarf an zusätzlichen Lehrflächen decken könnten. Die Universitätwürde somit langfristig von der Investition profitieren", sagtKanzler Dr. Becker. Der Startschuss für die konkrete Planung desHörsaalgebäudes fällt nach der Zustimmung des Hochschulrats zumWirtschaftsplan. Als Standort ist die Konsequenz vorgesehen.Ergebnisse der Risikoprüfung werden konsequent umgesetztAuslöser für die Veränderungen war eine sogenannteProjekt-Due-Diligence - eine sorgfältige Risikoprüfung. Im Sommer2016 hatten sich der BLB NRW und die Universität zu diesem Schrittentschlossen, um auf Basis des aktuellen Planungsstandes dieProjektrisiken neu zu betrachten und, wo nötig, Korrekturenvorzunehmen. Ziel war es, Risiken und Probleme schon in denAnfangsphasen vor dem eigentlichen Baubeginn zu erkennen und zuvermeiden, da diese gravierende Auswirkungen auf Termintreue, Kostenund Qualität haben und später nur schwer und mit großem finanziellenEinsatz korrigiert werden können. "Wir betreiben bei diesemBauprojekt aktives Risikomanagement und sind damit im Übrigenvollkommen konform mit den Empfehlungen der ReformkommissionGroßprojekte", so Willems. "Die Universität Bielefeld hat die DueDiligence von Anfang an unterstützt. Wir halten auch dieKonsequenzen, die sich nun daraus ergeben, für richtig. Auch wenn dieDue Diligence Zeit gekostet hat, haben wir dadurch wertvolleErkenntnisse gewonnen, die die Wahrscheinlichkeit von Problemen inder Bauphase erheblich reduzieren", sagt Dr. Becker. Die Ergebnisseder Due-Diligence liegen dem BLB NRW und der Universität nun seitApril 2017 vor. Seitdem arbeiten die beiden Partner an der Umsetzungder Empfehlungen und verbessern somit die Planungs- undKostensicherheit bei der Modernisierung der Universität Bielefeld.Hintergrund und Zahlen zur Modernisierung des Hauptgebäudes derUniversität BielefeldIn mehreren Bauabschnitten wird der BLB NRW dasUniversitätshauptgebäude in den kommenden Jahren modernisieren. DerBLB NRW ist Eigentümer des Gebäudes und damit auch Bauherr derModernisierung. Das Universitätshauptgebäude hat eineBrutto-Grundfläche von rund 314.000 m² und eine Nutzungsfläche voninsgesamt rund 154.000 m² und ist damit das größte zusammenhängendeUniversitätsgebäude Deutschlands. Der erste Bauabschnitt umfasst dieGebäudeteile A, B, K, R, S und J und damit rund 60.000 m²Brutto-Grundfläche. Er wurde 2015 baulich und technisch vom übrigenGebäude abgetrennt und durch eine große Lärm- und Staubschutzwand inder Halle zum übrigen Gebäude abgedichtet. Hinter dieser Schutzwandsind Fachfirmen derzeit mit der Schadstoffsanierung beschäftigt, diebis Mitte 2018 abgeschlossen werden soll.Über den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (BLB NRW)Der BLB NRW ist Eigentümer und Vermieter fast aller Immobilien desLandes Nordrhein-Westfalen. Mit mehr als 4.100 Gebäuden, einerMietfläche von etwa 10,2 Millionen Quadratmetern und jährlichenMieterlösen von rund 1,3 Milliarden Euro verwaltet der BLB NRW einesder größten und anspruchsvollsten Immobilienportfolios Europas. SeineDienstleitung umfasst unter anderem die Bereiche Entwicklung undPlanung, Bau und Modernisierung sowie Bewirtschaftung und Verkauf vontechnisch und architektonisch hoch komplexen Immobilien.Der BLB NRW versteht sich als Vorbild für ein zukunftsfähigesImmobilienmanagement. In der partnerschaftlichen und transparentenZusammenarbeit mit seinen Kunden - Hochschulen, Finanzverwaltung,Polizei, Justiz und Justizvollzug - setzt der BLB NRW die bau- undklimapolitischen Ziele des Landes um. Darüber hinaus plant undrealisiert er die zivilen und militärischen Baumaßnahmen des Bundesin Nordrhein-Westfalen.Mit rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in siebenNiederlassungen und zahlreichen Kunden- und Projektbüros ist der BLBNRW ein starker und verlässlicher Partner. Als Berater mit großerExpertise ermöglicht er dem Land eine effiziente Flächennutzung,trägt damit zur Haushaltsentlastung bei und leistet somit einenelementaren Beitrag für ein lebenswertes NRW.Pressekontakt:Carsten PilzÖffentlichkeitsarbeit und KommunikationBLB NRW BielefeldAugust-Bebel-Str. 9133602 BielefeldTel.: +49 521 52049-274Mobil: +49 172 1513340E-Mail: Carsten.Pilz@blb.nrw.deOriginal-Content von: BLB Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, übermittelt durch news aktuell