Uni-Luft schnuppern: Berliner Gastprofessorinnen-Programm erhält Hochschulperle des Monats Februar

Essen/Berlin (ots) - An der TU Berlin können weiblicheFührungskräfte aus Wirtschaftsunternehmen bis zu einem Jahr alsGastprofessorin lehren und forschen. In ihrem eigentlichen Berufnehmen sie dafür ein Sabbatical. Ziel ist es, den Austausch zwischenWirtschaft und Wissenschaft zu fördern. Der Stifterverband zeichnetdas Projekt mit seiner Hochschulperle des Monats Februar aus.Mal eine Auszeit vom Beruf nehmen und ein halbes Jahr lang wasanderes machen - doch während andere auf Weltreise gehen, verbringendiese Frauen die Zeit in Forschungslaboren und Hörsälen. Das Projekt"Joint Programmes for Female Scientists and Professionals" an der TUBerlin bietet Führungskräften die Möglichkeit, als Gastprofessorin inVollzeit oder Teilzeit zu lehren und zu forschen. So wird nicht nurder Austausch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gefördert, dieGastprofessorinnen erleben selbst einen alternativen Karriereweg undkönnen ihre Erfahrungen aus der Wirtschaft praxisnah an dieNachwuchswissenschaftler weitergeben. Der Stifterverband verleiht demProjekt "Joint Programmes for Female Scientists and Professionals"die Hochschulperle des Monats Februar."Ein Perspektivwechsel, der über einen 'schnellen Einblick'hinausgeht. Beide, sowohl die Hochschule als auch die Führungskräftebeziehungsweise Gastprofessorinnen, profitieren von neuen Impulsenaus den jeweils anderen Bereichen. Langfristig werden so neueNetzwerke geknüpft und Karrierewege nachhaltig beeinflusst. Einschönes Projekt mit Vorbildcharakter", begründet die Jury desStifterverbandes die Entscheidung.Die Geschäftsstelle "Joint Programmes" ist an der TU Berlin beider Zentralen Frauenbeauftragten angesiedelt. Sie übernimmt dasRecruiting, den Auswahlprozess und das Onboarding derGastprofessorinnen. Das Projekt wird über das Professorinnenprogrammdes Bundes und der Länder finanziert. Die erste Ausschreibung für dasProgramm gab es 2015. Die erste Gastprofessorin ist im Wintersemester2016 an der TU gestartet. Weitere Gastprofessorinnen folgen zumSommersemester 2017.Weitere Informationen unter: www.jointpro.tu-berlin.deWas ist eine 'Hochschulperle'?Hochschulperlen sind innovative, beispielhafte Projekte, die ineiner Hochschule realisiert werden. Weil sie klein sind, werden siejenseits der Hochschulmauern kaum registriert. Weil sie glänzen,können und sollten sie aber auch andere Hochschulen schmücken. DerStifterverband möchte 2017 die vielfältigen und innovativenSchnittstellen von Hochschulen zu gesellschaftlichen Partnernsichtbar werden lassen. Jeden Monat stellt er eine Hochschulperlevor, die einen Beitrag zur Kultur einer "kooperativen Hochschule"leistet. Aus den Monatsperlen wird Anfang 2018 per Abstimmung die"Hochschulperle des Jahres" gekürt.Mehr Info: www.hochschulperle.de