Uni Kassel: Anwendungsbezogene Kompetenzen für den Erfolg in der marktorientierten Unternehmensführung / Prof. Dr. Mann bietet berufsbegleitenden MBA in Marketing - (FOTO)

Kassel (ots) -Berufsbegleitendes Studium an der UNIKIMS veredelt den erstenakademischen Abschluss"Wer einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre oder inWirtschaftswissenschaften vorweisen kann, hat eine gute Basis fürsein Berufsleben, verfügt aber aufgrund der kurzen Studienzeit auchin Schwerpunktbereichen, wie Marketing, meist nur überGrundlagenwissen. Hierauf baut unser universitärer MBA-Studiengangmit Schwerpunkt Marketing an der UNIKIMS auf, der Management Schoolder Universität Kassel", sagt Prof. Dr. Andreas Mann, AkademischerLeiter des neu konzeptionierten Studiengangs. Der MBA mitSchwerpunkt Marketing ermögliche neben dem Erwerb von fundiertemWissen zur marktorientierten Unternehmensführung auch die "Veredelungdes ersten akademischen Abschlusses an einer Universität", sagt Mannund verweist auf Erfahrungswerte. Beispielsweisen haben rund 40Prozent der Absolventen des bisherigen Marketing-Studiengangs, diebei einem großen, börsennotierten Arbeitgeber angestellt waren,hatten schon nach einem Jahr die nächste Karrierestufe erreicht.Reines Fachwissen veraltet raschReines Fachwissen, sagt Mann, veralte rasch. Das an der Schuleerworbene Wissen könne für 30 bis 40 Jahre angewandt werden, das ineinem Hochschulstudium erworbene Wissen häufig nur zehn Jahre: "Nachfünf bis zehn Jahren ist der Großteil dessen, was man gelernt hat,nicht mehr relevant für die neuen beruflichen Herausforderungen."Diese Dynamik im Wandel treibe auch die Veränderung im Marketingvoran. Darum sei der Studiengang 2017 /18 neu konzipiert worden. Ersolle die Studierenden befähigen, Herausforderungen und Chancen desWandels zu erkennen und zu verstehen, und ihnen Methoden zu einemklar strukturierten Vorgehen bei der Analyse und Entscheidungsfindungzu vermitteln, die möglichst lange genutzt werden können. In demuniversitären Masterstudiengang, sagt Mann, werden methodischeFähigkeiten sowie Gestaltungs- und Implementierungsfähigkeitvermittelt. Das gehe weit über das in einem Bachelorstudiumvermittelte Grundlagenwissen hinaus."Es gibt kein traditionelles Marketing mehr"Es gebe kein "traditionelles Marketing" mehr, begründet Mann dieNeukonzeption des Studiengangs: "Wir sind weg vom reineninstrumentalen Marketing, und bewegen uns hin zu einem stärkeraufgaben- und prozessorientierten Ansatz." Zur Projektierung eineszeitgemäßen und an der Zukunft orientierten Studiengangs hat Manndaher einige Studien über Qualifikationsanforderungen anFührungskräfte in Marketing und Vertrieb ausgewertet, um die künftiggefragten Kompetenzen für eine erfolgreiche marktorientierteUnternehmensführung zu identifizieren. Darunter sind dieKompetenzen, die die das CIM (Chartered Institut for Marketing), dasMSI (Marketing Science Institut), und die OECD in ihrem "CompetenceFramework" definiert haben.Digitalisierung, Globalisierung und das Streben nachNachhaltigkeitFerner werden die Studieninhalte vor dem Hintergrund dreierMetatrends gespiegelt, die Märkte und Gesellschaften prägen und aufkomplexe Weise weiterhin verändern werden. Das führt wiederum dazu,dass etablierte Managementkonzepte immer schneller an ihre Grenzenstoßen, sagt Mann voraus. Zu diesen Megatrends zählt derWissenschaftler zum ersten die Digitalisierung, die nicht nur dieWelt verändert, sondern den Wandel obendrein beschleunigt. Zumzweiten nennt Mann die Globalisierung, die Landes- und Kulturgrenzenbei der betrieblichen Wertschöpfung überwindet und rechtliche,politische und kulturelle Herausforderungen mit sich bringt. Zumdritten verweist Mann auf die Nachhaltigkeit unternehmerischenHandelns in ihrer sozialen, ökologischen und nicht zuletztökonomischen Dimension. Darum bestimmten Digitalisierung,Globalisierung und Nachhaltigkeit die Perspektive im Umgang mit denFragen des Marketings in allen Modulen des Studiengangs.Die Studierenden wollen mehr Geld und AnerkennungDer erste Studienabschluss, sagt Mann, sei nur die "Eintrittskartein den Job". Dann stelle sich die Frage: "Was mache ich denn späterim Beruf, und welche Rolle spiele ich mit meinen Kompetenzen inUnternehmen. Die Studierenden wollten sich auf neue Anforderungen imBeruf vorbereiten, denn sie wollten besser werden in ihrem Job. Esgehe den Studierenden selbstverständlich auch um "mehr Geld und mehrAnerkennung. Sie wollen die Aussicht auf einen Aufstieg oder denWechsel zu einem anderen Unternehmen", denn wer sich für einberufsbegleitendes Studium entscheide, der wolle häufig gestalten,sich und auch seinen Arbeitgeber nach vorne bringen, sagt Mann. Daszuzugeben gehöre zur Ehrlichkeit dazu, während sich die Arbeitgebergenau solche Mitarbeiter wünschten, die Motivation und Zähigkeitzeigten, indes sie vom Willen angespornt seien, "durchs Feuer zugehen". Das Masterstudium vermittele die Fachkompetenz und dasMethodenwissen anhand von anwendungsbezogenen Studieninhalten inForm von Fallstudien und transferorientierten Seminararbeiten, umgenau diese Erwartungen zu erfüllen. Inhaltliche gehe es zum Beispieldarum, "Consumer Insights" zu erhalten, um zu verstehen, "wie dieKunden wirklich ticken". Die Studierenden lernen Methoden, um zuerkennen, wer die Wettbewerbsunternehmen von heute, aber auch vonmorgen seien. Sie lernen wie man neue Geschäftsmodelle entwickelt undKundenerlebnisse positiv gestaltet. Die Wirkung der Digitalisierungin ihrer ganzen Dimension auf eine Branche, auf einzelne Unternehmenund den eigenen Arbeitsbereich werde anhand von praktischenBeispielen erschlossen. Die Studierenden lernen Methoden zumPerformancemanagement und zum Komplexitätsmanagement anzuwenden, denndie allgegenwärtige Informationsüberflutung könne Orientierungverhindern statt ermöglichen. "Wir wollen unsere Studierenden mitunserem Studienangebot in die Lage versetzen, sich im Dschungel derimmer neuen Buzz-Wörter zurechtzufinden. Das ist unser Anspruch." Einwesentliches Ziel des Masterstudiengangs sei daher auch dieBefähigung zum Selbstmanagement, um die beruflichen und privatenZiele gleichermaßen erreichen zu können.Prof. Dr. Mann gewinnt Dozenten aus seinem weitenwissenschaftlichen NetzwerkDie Dozenten des Studiengangs hat Mann aus seinem weitreichendenwissenschaftlichen Netzwerk für das berufsbegleitende Masterstudiuman der UNIKIMS gewonnen: "Damit erhalten unsere Studierenden dieMöglichkeit, Wissen von Experten aus verschiedenen Universitäten zubekommen, die neueste wissenschaftliche Erkenntnisse generieren undin jeweiligen Lehrmodulen einfließen lassen", sagt Mann: "Da werdenneue Konzepte und Verfahren diskutiert, die nicht in den üblichenpraxisbezogenen Fachzeitschriften stehen, weil unsere Dozentenprimär in hochklassigen wissenschaftlichen Journals publizieren.Gleichzeitig haben die Dozenten eine starke Transferorientierung und-kompetenz, die sie in zahlreichen Praxisprojekten nachgewiesenhaben".Einladung zur InformationsveranstaltungFür alle Studieninteressierten und Entscheider findet am 18.Oktober 2018 eine Informationsveranstaltung zu dem Studiengang statt.Unter www.unikims.de/mbam können Sie sich online anmelden underhalten alle Informationen zu dem Studiengang.Ort: Science Park Kassel, Universitätsplatz 12, 34127 Kassel Zeit:18.00 UhrPressekontakt:Universität KasselProf. Dr. Andreas MannTel.: 0561-804-3215Email: mann@wirtschaft.uni-kassel.dewww.unikims.de/mbamundDr. Jochen DittmarGeschäftsführer------------------------------------------UNIKIMS Die Management School der Universität Kassel------------------------------------------UNIKIMS GmbHUniversitätsplatz 12 | 34127 KasselTel.: 0561 804 2913Email: dittmar@uni-kassel.dewww.unikims.deOriginal-Content von: UNIKIMS GmbH, übermittelt durch news aktuell