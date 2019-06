Uni Global Fonds: Mehr als 15 % Potenzial

Uni Global Fonds: Überragender Trend

Wer international investieren will, fährt derzeit mit dem Uni Global Fonds sehr gut. Erst vor wenigen Wochen hat der Fonds sein Allzeithoch erreicht. Dabei haben die Kurse aus Sicht der Chartanalysten in den nächsten Monaten weitere 15 % Potenzial und mehr. Denn: Der Fonds ist klar im Aufwärtstrend. Der Fonds hat in den zurückliegenden sechs Monaten ausgehend ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung