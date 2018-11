Uni-Asia: Meinungen?

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Uni-Asia, die im Segment "Asset Management & Custody Banken" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 05.11.2018 an ihrer Heimatbörse Singapore mit 1,25 SGD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Uni-Asia auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. {POS_NEG_NEU_DAYS_2}. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Uni-Asia. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Uni-Asia mit einer Rendite von -8,92 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die "Asset Management"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,81 Prozent. Auch hier liegt Uni-Asia mit 1,11 Prozent darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Uni-Asia ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Asset Management) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 5,19 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 20,93 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.