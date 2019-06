UniInstitutional European Real Estate FK Fonds: Eine überzeugende Performance!

Der UniInstitutional European Real Estate FK ist ein offener Immobilienfonds, der von Union Investment verwaltet wird. Er wurde im Juli 2011 aufgelegt und ist damit seit fast genau acht Jahren am Markt. Schwerpunktmäßig investiert der Fonds in Immobilien und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im Fokus stehen dabei Gewerbeimmobilien an entwicklungsfähigen Standorten, die als Geschäfts- und Bürogebäude dienen.

Mit einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung