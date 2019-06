UniInstitutional European Real Estate FK: Besser als Aktien?

Offene Immobilienfonds gehören derzeit zu den gefragtesten Finanzprodukten überhaupt. Angesichts unzähliger Unisicherheiten an den Aktienmärkten ist das auch kaum verwunderlich. Vor allem die Außenpolitik von US-Präsident Donald Trump bringt immer wieder enorme Unsicherheiten, was sich in den Aktienkursen der großen Konzerne deutlich bemerkbar macht.

