UniImmo: Global: Anleger aufgepasst – hier lohnt sich ein genauerer Blick!

Beim UniImmo: Global handelt es sich um einen global agierenden Immobilienfonds, der sein Vermögen schwerpunktmäßig in Europa, in Amerika sowie in der Region Asien/Pazifik anlegt. Im Fokus stehen dabei chancenreiche Gewerbeimmobilien, sowohl aus Industriestaaten wie auch aus Schwellenländern. Neben Bürogebäuden wird auch in Hotelimmobilien und Einzelhandelsobjekte investiert.

Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt eine Gewinnbeteiligung in Höhe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung