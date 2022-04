UniGlobal -net-: Gut zu wissen!

Die Analyse des 52 Wochenhochs bietet Investoren oftmals einen guten Anhaltspunkt. Das 52 Wochenhoch, welches der Fond am 04. Januar 2022 erreichte, lag bei 219,87 Euro. In den letzten 93 Tagen, sprich seit dem Kurshoch, fiel der Kurs um -8,45 Prozent. Schwierig, für die Investoren von UniGlobal -net- in den letzten 93 Tagen den Mut und gleichermaßen die Positionen zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung