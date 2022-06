UniGlobal Vorsorge Fonds: Ist der jüngste Kursausbruch nur eine Bullenfalle?

Bereits vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatte sich der Kurs des UniGlobal Vorsorge Fonds im Sinkflug befunden. Die Ursache in diesem Abverkauf lag maßgeblich an der Antizipation vieler Anleger, dass die FED ihren geldpolitischen Kurs ändern würde. Während die FED inzwischen bereits eine Zinswende eingeleitet hat, könnte die EZB nun nachziehen. Das sind die makroökonomischen Aussichten Am Donnerstag… Hier weiterlesen