UniFonds: Kommt es nun zum Durchbruch?

Was läuft bei der Kursentwicklung schief?

Wie hat sich der Kurs von UniFonds seit dem vergangenen 52 Wochenhoch entwickelt? Am 17. November 2021 erreichte der Fond mit einem Kurspreis von 70,22 Euro das 52 Wochenhoch. Seither fiel der Kurs um -4,19 Prozent in Richtung Süden. Die Anleger von UniFonds mussten also in den letzten 63 Tagen einen Abwärtstrend hinnehmen.

Chartanalyse vermeldet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!