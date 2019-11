UniFirst -MA: Dies ist jetzt besonders wichtig

An der Börse New York notiert die Aktie UniFirst -MA am 23.11.2019, 23:52 Uhr, mit dem Kurs von 206.53 USD. Die Aktie der UniFirst -MA wird dem Segment "Diversified Support Services" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für UniFirst -MA entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der UniFirst -MA wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 0 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu UniFirst -MA vor. Das Kursziel für die Aktie der UniFirst -MA liegt im Mittel wiederum bei 183 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 206,49 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -11,38 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der UniFirst -MA insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei UniFirst -MA aktuell 0,49. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -1,84 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". UniFirst -MA bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Sell"-Bewertung.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 24,14 liegt UniFirst -MA unter dem Branchendurchschnitt (47 Prozent). Die Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" weist einen Wert von 45,92 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.