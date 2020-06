UniFirst -MA: Was kann da noch kommen?

Für die Aktie UniFirst -MA aus dem Segment "Diversified Support Services" wird an der heimatlichen Börse New York am 18.06.2020, 02:59 Uhr, ein Kurs von 177.2 USD geführt.

UniFirst -MA haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über UniFirst -MA in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über UniFirst -MA wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der UniFirst -MA beläuft sich mittlerweile auf 187,85 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 177,2 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,67 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 167,84 USD. Somit ist die Aktie mit +5,58 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Fundamental: UniFirst -MA ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,4 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 60 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,24 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.