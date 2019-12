UniFirst -MA: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie UniFirst -MA, die im Segment "Diversified Support Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 09.12.2019, 02:26 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 206.52 USD.

Unsere Analysten haben UniFirst -MA nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: UniFirst -MA hat mit einer Dividendenrendite von 0,48 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.32%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche beträgt -1,84. Aufgrund dieser Konstellation erhält die UniFirst -MA-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von UniFirst -MA für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält UniFirst -MA für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist UniFirst -MA insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 24,29. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von UniFirst -MA zahlt die Börse 24,29 Euro. Dies sind 47 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45,99. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.