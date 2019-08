UniFirst -MA: Aufschrei, garantiert!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie UniFirst -MA, die im Segment "Diversified Support Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 06.08.2019, 06:04 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 193.23 USD.

Unsere Analysten haben UniFirst -MA nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für UniFirst -MA beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,23 Prozent und liegt mit 0,01 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,24) für diese Aktie. UniFirst -MA bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist UniFirst -MA mit einem Wert von 23,37 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 47,4 , womit sich ein Abstand von 51 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der UniFirst -MA ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die UniFirst -MA-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,19, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,7, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.