UniFirst Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Für die Aktie Unifirst -Ma aus dem Segment "Diversified Support Services" wird an der heimatlichen Börse New York am 26.10.2021, 08:14 Uhr, ein Kurs von 203.38 USD geführt.

Unser Analystenteam hat Unifirst -Ma auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Unifirst -Ma-Aktie beträgt dieser aktuell 224,57 USD. Der letzte Schlusskurs (203,38 USD) liegt damit deutlich darunter (-9,44 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Unifirst -Ma somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Auch für diesen Wert (220,08 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,59 Prozent), somit erhält die Unifirst -Ma-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. In Summe wird Unifirst -Ma auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.

2. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,66 ist die Aktie von Unifirst -Ma auf Basis der heutigen Notierungen 42 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (43,92) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Unifirst -Ma für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Unifirst -Ma für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Buy"-Einstufung. Damit ist Unifirst -Ma insgesamt ein "Buy"-Wert.