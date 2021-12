UniEuroSTOXX 50 A: Was bildet sich da aus?

Der Kurs des luxemburgischen Fonds hatte vergangenen Monat nur eine Richtung: Süden! Vor einem Monat noch lag der Börsenkurs bei 68,39 Euro. Aktuell bei 66,99 Euro. Mit Blick auf die Performance innerhalb des vergangenen Monats, verzeichnete der Fond somit einen Kursverlust von -2,05 Prozent, was -1,40 Euro entspricht. Wiederholt sich die Prozedur, so wird der Preis schnell in die Nähe ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung