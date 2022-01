UniEuroSTOXX 50 A: Steht eine Entscheidung bevor?

UniEuroSTOXX 50 A gelang es vergangenes Jahr den Kurs weiter anzukurbeln. Vor einem Jahr noch lag der Börsenkurs bei 56,31 Euro. Aktuell bei 68,04 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursgewinn von 20,83 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze 11,73 Euro. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs schnell in Richtung 80er Marke gelangen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung