UniDeutschland XS: ETF mit starker Performance!

Der UniDeutschland XS ist ein interessanter Fonds für Investoren, die auf steigende Kurse im Nebenwertesegment setzen. Dabei kauft das Fondsmanagement in ganz Europa ein und erwirbt dabei MidCap-Unternehmen, SmallCap-Unternehmen sowie Unternehmen aus dem sogenannten Micro-Cap-Bereich. Statistisch haben diese Segmente in den vergangenen Jahren etwas besser abgeschnitten als der Large-Cap-Bereich mit großen Unternehmen. Dabei ist der Fonds selbst in einem statistischen Aufwärtstrend. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.