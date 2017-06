UniCredit will jährlich Kosten von 1,7 Mrd € einsparen!

Liebe Leser,

UniCredit hat 2016 mit einem Verlust von 11,8 Mrd € abgeschlossen. Der hohe Verlust entstand, weil die Bank mehr faule Kredite abgeschrieben hat – insgesamt 12,2 Mrd €. Während die operativen Erträge leicht zurückgingen, stiegen die operativen Kosten gleichzeitig um 1,5%. Vor Wertberichtigungen und Abschreibungen ging das operative Ergebnis um 3,8% auf 6,3 Mrd € zurück. In Deutschland tritt die UniCredit unter der Marke HypoVereinsbank auf. Hier ist der Gewinn mit deutschen Mittelständlern und Privatleuten um 70% eingebrochen. Erwirtschaftet wurden nur noch 120 Mio €.

Im nächsten Schritt dürften notleidende Kredite (NPL) verkauft werden

Die Italiener bündeln im Commercial Banking alle deutschen Kunden, die nicht dem Corporate- und Investmentbanking zugeordnet werden. Das sind sowohl Privat- als auch kleine Firmenkunden. Die angeschlagene Großbank ist deutlich besser als erwartet in das laufende Jahr gestartet. Der Gewinn stieg im 1. Quartal von 645 auf 907 Mio €, ein Plus von 41%. Gestiegene Einnahmen und sinkende Kosten trugen zum guten Ergebnis bei.

Um ihr Eigenkapital aufzupolstern, hatte die Bank im Februar ihre 13 Mrd € hohe Kapitalerhöhung abgeschlossen. Damit stopfte das Institut die Kapitallücken, die unter anderem die Abschreibungen auf faule Kredite in die Bilanz gerissen haben. Im nächsten Schritt dürften notleidende Kredite (NPL) verkauft werden. Das Volumen an NPLs sank zwar um beachtliche 22 Mrd €, liegt aber immer noch bei 55,3 Mrd €. Außerdem will die Bank jährlich Kosten von 1,7 Mrd € einsparen.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.