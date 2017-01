UniCredit: Das ist mal eine Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

die Aktionäre der in Schieflage geratenen italienischen Großbank UniCredit haben der geplanten Kapitalerhöhung mit überwältigender Mehrheit ihren Segen gegeben. 99,6 Prozent der Investoren sagten Ja zu der Kapitalmaßnahme, mit der die Bank zur Stärkung ihrer Kapitalstruktur insgesamt 13 Mrd. Euro einsammeln will. Die Sanierungspläne von Konzernchef Jean-Pierre Mustier sehen zudem einen Reverse-Split vor, durch den zehn Aktien zu einer zusammengelegt werden sollen, auch hier gaben die Aktionäre grünes Licht. Darüber hinaus kündigte das Geldhaus an, weitere 8,1 Mrd. Euro für notleidende Kredite beiseite zu legen. Für den Stellenabbau, der Teil des Sanierungsplans ist, veranschlagte die HypoVereinsbank-Mutter zunächst einmal Kosten von 1,7 Mrd. Euro.

Mustier glaubt an den Erfolg

Mustier ist zuversichtlich, dass die Kapitalerhöhung auf eine rege Nachfrage stößt. Im Vorfeld der Hauptversammlung sagte er im Gespräch mit der italienischen Tageszeitung La Stampa, dass es vonseiten amerikanischer und europäischer Investoren Interesse gebe. Obwohl es keinen konkreten Zeitplan gibt, halte er es für möglich, die Kapitalmaßnahme bis Mitte März zum Abschluss zu bringen. Insider gehen davon aus, dass sie nach Vorlage der Zahlen am 9. Februar gestartet wird.

Was macht die Aktie?

Seit der Bekanntgabe des Entwicklungsplans am 13. Dezember pendelt die UniCredit-Aktie in einer Seitwärtsformation. Zu viele Probleme und Baustellen umgeben die Großbank, als dass man Anlegern zu einem Investment raten könnte.

