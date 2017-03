UniCredit: Weshalb dieses massive Kaufvolumen?

Lieber Leser,

UniCredit konnte in den vergangenen Handelstagen entscheidendes Terrain erobern. Die Aktie kletterte jetzt auf einen Wert von gut 14 Euro und näherte sich einer wichtigen charttechnischen Entscheidungsmarke. Hier kann die Bankaktie die bedeutendste charttechnische Hürde überqueren, die sich derzeit einem starken Aufwärtstrend in den Weg stellt. Charttechnische Analysten unterstellen aktuell, dass die Aktie bei einem erfolgreichen Ausbruch nach oben dann auch 17/18 Euro rasch ins Visier nehmen kann.

UniCredit 2017 mit Gewinnen?

UniCredit könnte im Jahr 2017 zudem Gewinne erwirtschaften. Dies würde die fundamentalen Analysten beruhigen und könnte auch das technische Niveau rechtfertigen. Inzwischen hat die Aktie dank positiv revidierter Gewinnprognosen und durch die starke relative 4-Wochen-Performance Aussichten, auch die technischen Analysten auf sich aufmerksam zu machen.

Schließlich dürfte es einige Fonds geben, die das relativ niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis zum Anlass nehmen könnten, in die Bankaktie zu investieren. Dies würde das massive Kaufvolumen am Ende der vergangenen Woche erklären, bei dem die Aktie ungewöhnlich häufig gekauft wurde.

Insgesamt ist die Aktie der UniCredit nach den verschiedenen Analyse-Schulen zwar unter Druck, nähert sich allerdings dem grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.