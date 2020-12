UniCredit Aktie: Sparprogramm wird verschärft

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit":

Die UniCredit hat in allen Bereichen weniger verdient. Im Gegensatz zu vielen anderen Banken konnte nicht einmal das Handelsgeschäft von der hohen Volatilität an den Märkten profitieren. Auch die Zins- und Provisionsüberschüsse gingen zurück. Die Bruttoeinnahmen sanken in den ersten 9 Monaten um 7,8% auf 12,9 Mrd €. Dabei fiel ein Verlust von 1,6 Mrd € an. Das Sparprogramm wird verschärft. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



